МВС розслідує розкрадання 50 мільйонів доларів при закупівлях для "Чорноморнафтогазу"

Про це йдеться в ухвалі Печерського суду Києва про надання слідчим МВС доступу до документів НАК «Нафтогаз України».

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«Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування ... за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі «Чорноморнафтогазом» буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря», - йдеться в судових матеріалах.

Як наголошується в документі, досудове розслідування встановило, що посадові особи «Чорноморнафтогазу» при проведенні закупівлі двох буксирів «Мис Тарханкут» (Petra Majestic) і «Федір Урюпін» (Petra Admiral) заволоділи державними коштами, завищивши дійсну вартість судів на 50 млн дол.

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Згідно з матеріалами слідства, до проведення закупівель були залучені два посередника – компанія Sea династія ltd (р. Одеса) і британська Verylux Company LLP (р. Кардіф), на рахунку яких були перераховані державні кошти «Чорноморнафтогазу» в сумі близько 120 млн. доларів США.

«Орієнтовна сума завищення вартості двох буксирів становить 50 млн. доларів США», - йдеться в документі.

Відповідні фінансові операції, за даними слідства, здійснені в період з 1 лютого 2011 року по 31 березня 2011 року, і полягали в перекладі коштів від НАК «Нафтогаз України» на рахунок свого дочірнього підприємства «Чорноморнафтогаз» з подальшим переказом вказаних коштів на рахунок компанії Verylux Company LLP, яка в свою чергу закупила вищевказані буксири у Sea династія ltd.

Довідка УНІАН.«Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.

19 березня 2014 року бурові установки «Чорноморнафтогазу» в Криму були захоплені озброєними людьми.

Міністерство юстиції України готує позов до Російської Федерації за активами великого газодобувача на шельфі Чорного моря - компанії «Чорноморнафтогаз».