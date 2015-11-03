Україна до кінця року не закачуватиме газ до сховищ – Коболєв

Україна до кінця року не планує закачувати газ до підземних сховищ, а накопичених 17 мільярдів кубометрів палива вистачить для проходження опалювального сезону.

Про це заявив журналістам глава Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"До кінця року ми не плануємо більше закачувати газ у сховища", - сказав він.

За словами Коболєва, на сьогоднішній день в ПСГ є понад 17 мільярдів кубометрів газу, що на 1 мільярд перевищує минулорічні запаси.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, накопичивши мінімальний обсяг газу для проходження опалювального періоду та гарантування безперебійного транзиту російських вуглеводнів до Євросоюзу, з 30 жовтня почала відбір газу зі своїх підземних сховищ.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, щоб завершити опалювальний сезон успішно, Україні необхідно імпортувати ще близько 5 мільярдів кубометрів газу.