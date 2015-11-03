Нафтогаз готовий купувати газ у Газпрому - але тільки після цікавих пропозицій

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" чекає від російського газового монополіста "Газпрому" пропозицій щодо вартості палива, яке може бути закуплено в Росії в першому кварталі 2016 року, повідомив журналістам глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Механізм угод, підписаних із "Газпромом" цього року, такий, що він дозволяє нічого не підписувати для першого кварталу наступного року. Питання цінової пропозиції, яку нам зробить російська сторона, – це питання переговорів. Ми чекаємо й сподіваємося на те, що наші російські продавці газу будуть раціональними і запропонують нам конкурентну ціну, – сказав Коболєв. – Якщо цієї пропозиції не буде, це буде означати, що ми весь газ будемо купувати в Європі".

При цьому глава "Нафтогазу" підкреслив, що ціна на європейський газ буде знижуватися і до кінця поточного року, і в 2016 році.

"Ми очікуємо досить серйозне зниження ціни газу в Європі з другого кварталу 2016 року", – зазначив Коболєв.

При цьому голова "Нафтогазу" зазначив, що ціна на російський газ у 227 доларів за 1 тисячу кубометрів діятиме до кінця 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, Україна в 2016 році зможе обійтися без закупівлі російського газу, обмежившись імпортом з Європи.

Україна, дотримуючись тристоронніх брюссельських домовленостей, 31 жовтня завершила закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярдів кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів.

З 1 листопада імпорт російського газу було скорочено втричі, при цьому "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" 64 мільйона доларів передоплати для продовження закупівель газу.