"Енергоатом" готовий ділитися з європейськими компаніями досвідом використання палива різних постачальників на українських АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" готова ділитися з європейськими компаніями досвідом використання палива різних постачальників в реакторах ВВЕР, які працюють на українських АЕС.

Як повідомляє прес-служба компанії, про це президент "Енергоатому" Юрій Недашковський сказав на брифінгу у Брюссельському прес-клубі 29 жовтня.

"Ми підписали контракт з компанією Westinghouse про розширення поставок ядерного палива на українські атомні електростанції. І сьогодні ми - єдина компанія в світі, яка експлуатує реактори ВВЕР, що має два джерела поставок ядерного палива. Ми охоче поділимося своїм досвідом з європейськими компаніями, які експлуатують реактори ВВЕР", - сказав Недашковський, якого цитує прес-служба.

Він розповів, що завдяки диверсифікації постачальників ядерного палива в Україну його постачають дві компанії – американсько-японська компанія Westinghouse та російська "ТВЕЛ". При цьому Недашковський висловив думку, що компаніям зі Східної Європи, які експлуатують реактори ВВЕР-440 та ВВЕР-1000, доведеться у перспективі також пройти цей шлях.

"Паливо виробництва РФ використовується в Угорщині, Болгарії, Чехії, Словаччини, Фінляндії та інших країнах. Їм той шлях з ліцензування палива другого виробника, який пройшла Україна, ще належить пройти. А цей шлях - важкий, ми почали його ще в 2000 році. Це був шлях крізь тернії до зірок", - підкреслив президент "Енергоатому".

Разом з тим він розповів, що на даний час модернізоване паливо виробництва Westinghouse використовується тільки на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС, але з наступного року компанія планує розширювати використання цього палива.

"Для цього потрібно, щоб модернізоване ядерне паливо доопрацювало на третьому енергоблоці ЮУАЕС до лютого наступного року, і після цього ми маємо виконати низку його обстежень та тестових випробувань. Тільки після цього наш регулюючий орган зможе дати нам дозвіл на розширення експлуатації цього палива", - додав Недашковський.

Як раніше повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як поточного року майже все паливо постачалося з Росії.

"Енергоатом" має намір заплатити Харківському фізико-технічному інституту 16,85 мільйона гривень за послуги з науково-технічного супроводу розширення експлуатації американського ядерного палива компанії Westinghouse на енергоблоках Запорізької АЕС.

Як розповів в інтерв'ю УНІАН генеральний директор Westinghouse Денні Родерік, компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

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Співпраця державного підприємства НАЕК "Енергоатом" з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року по кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році. "Енергоатом" розвиває співпрацю з Westinghouse з метою диверсифікації постачання ядерного палива для українських АЕС.