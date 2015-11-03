"Енергоатом" має домовленості з британським банком Barclays про фінансування добудови двох блоків Хмельницької АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" має домовленості з британським банком Barclays про фінансування добудови третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Як повідомляє прес-служба компанії, про це президент "Енергоатому" Юрій Недашковський сказав на брифінгу у Брюссельському прес-клубі 29 жовтня.

"У нас є домовленість з всесвітньо відомим банком Barclays, ми отримаємо кошти на добудову двох блоків на ХАЕС", - сказав Недашковський.

За його словами, добудова двох блоків станції буде проходити за реалізації проекту "Енергетичний міст "Україна-Євросоюз", який передбачає виробництво електроенергії з одного енергоблоку Хмельницької АЕС виключно в напрямку Європи.

"В результаті матимемо таку арифметику - мінус 1 (орієнтований на Європу), дає плюс 2 (енергоблока для України). Тобто, один проект містить відразу три напрями. Перший - технічний експорт електроенергії, другий - фінансові інструменти, третій - створення нових енергогенеруючих потужностей", - зазначив президент компанії.

Він розповів, що ці аспекти концептуально викладено у відповідному розпорядженні Кабміну, яким затверджено цей проект.

Недашковський нагадав, що "Енергоатом" планує реалізувати проект спільно з польською компанією Polenergia.

"Я згадував про польської компанії Polenergia - саме вона буде займатися цими питаннями. Такий довгостроковий контракт на постачання електроенергії стане фінансовим інструментом для добудови двох ядерних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Таким чином, step-by-step будуть розширюватися постачання електроенергії з України в Європу", - сказав Недашковський.

При цьому він повідомив, що реалізація проекту експорту електроенергії можлива до 2020 року.

"Звичайно, технічно експорт почне діяти не зараз, в той час, коли Україна відчуває дефіцит електроенергії. Цей проект має термін реалізації 3-4 роки", - сказав глава "Енергоатому".

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Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР.

Разом з тим, в документі не уточнюється, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомстройекспорт", підрозділ компанії "Росатом". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова "Енергоатому" Юрій Недашковський в кінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. У середині вересня 2015 року Верховна Рада денонсувала цю угоду. Очікується, що замінити "Росатом" в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda. "Енергоатом" має намір використовувати не менше 70% українського обладнання при добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

На сьогоднішній день готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 – 25%.