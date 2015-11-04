Ціна нафти Brent знову перевищила $50 за барель
09:22, 04 листопада 2015Енергетика
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Вартість WTI тримається вище позначки 47 доларів за барель.
REUTERS
На відкритті торгів світові ціни на нафту зростають, про це свідчать дані торгів, повідомляє Газета.ru.
Зокрема, на Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в грудні зросли на 3,42%, до $50,44 за барель.
Грудневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) виросли в ціні на 3,69%, до $47,84 за барель.
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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня ціни на нафту почали зростати після досягнення тритижневого мінімуму на тлі зниження курсу долара.
Між тим, аналітики прогнозують збереження тенденції щодо зниження цін.
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