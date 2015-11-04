Ціна нафти Brent знову перевищила $50 за барель

На відкритті торгів світові ціни на нафту зростають, про це свідчать дані торгів, повідомляє Газета.ru.

Зокрема, на Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в грудні зросли на 3,42%, до $50,44 за барель.

Грудневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) виросли в ціні на 3,69%, до $47,84 за барель.

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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня ціни на нафту почали зростати після досягнення тритижневого мінімуму на тлі зниження курсу долара.

Між тим, аналітики прогнозують збереження тенденції щодо зниження цін.