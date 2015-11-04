Рівненська АЕС відключила від енергомережі блок №3 на ремонт, Запорізька АЕС ввела в роботу блок №1

Рівненська атомна електростанція 4 листопада відключила від енергомережі блок №3 для проведення поточного ремонту, йдеться в повідомленні "Енергоатому".

"Під час ремонту будуть проведені роботи по усуненню межконтурной нещільності парогенератора. Орієнтовний термін ремонту ‒ 9 діб", - йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначили в "Енергоатомі", станом на 8:00 4 листопада в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 800 МВт.

"Діє диспетчерське обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - додали в компанії.

Також в "Енергоатомі" повідомили, що 3 листопада о 21:22 після усунення несправності енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергомережі.

Станом на 4 листопада на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 6 енергоблоків.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів становить 5 300 МВт", - відзначили в "Енергоатомі".

Станом на 4 листопада в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС – 179-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС – 28-е доба середнього планового ремонту.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.