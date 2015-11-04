Українців закликають збільшити споживання електроенергії в нічний час

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) закликає побутових споживачів України збільшити споживання електроенергії в нічний час, коли її вартість на 50% нижче денного тарифу.

Про це на прес-конференції в Києві 4 листопада заявив голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

"На сьогодні існують двузонні коефіцієнти. Вони складають 0,5 з 23:00 до 8 годин ранку, при цьому споживання у цей період найменше, що є неадекватним і нераціональним як з точки зору самого споживача, оскільки при використанні багатозонного лічильника він міг би економити, так і для енергосистеми, тому що середньозважена вартість електроенергії збільшується за рахунок використання дорожчих ресурсів, таких як вугільні блоки ТЕС", - сказав Вовк.

За його словами, на сьогоднішній день споживання електроенергії в Україні нерівномірне, що стимулює виробництво електроенергії дорожчою тепловою генерацією для покриття пікових рівнів енергоспоживання вранці і ввечері.

На думку глави НКРЭКУ, перехід населення на двузонні лічильники та збільшення споживання електроенергії вночі зможе в майбутньому знизити тарифи за рахунок завантаження атомних енергоблоків, що працюють при рівномірному споживанні в енергосистемі.

"На сьогоднішній день лише 1% населення використовує багатозонні лічильники", - повідомив Вовк.

За даними НКРЕКП, при місячному споживанні електроенергії до 250 кВт двузонний лічильник вартістю 800 гривень окупається протягом 1,5 року.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), з 1 вересня 2015 року підвищила мінімальний тариф на електроенергію для населення на 24,6% - до 45,6 копійки за кВт/год.

Графік підвищення тарифів на електроенергію для населення комісія затвердила ще в лютому 2015 року.

Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення почнеться 1 березня 2016 року.

Згідно з документом, мінімальний тариф встановлюється на обсяг споживання електроенергії 100 кВт/год. Весь обсяг понад 100 кВт/год відпускається за тарифом 78,9 копійки за кВт/год. Якщо місячне споживання електроенергії перевищує 600 кВт/год, то встановлюється тариф 147,9 копійки за кВт/год за перевищений обсяг.