"Надра України" презентувала стратегію зростання запасів енергоресурсів та шляхи збільшення їх видобутку в країні

Національна акціонерна компанія "Надра України" презентувала в Державній службі геології та надр України стратегію, яка пропонує програми геологорозвідувальних робіт у країні для збільшення запасів енергоресурсів, а також визначає можливості збільшення їх видобутку.

Як передає кореспондент УНІАН, на презентації були присутні представники Держгеонадр, "Надра України" та її дочірніх підприємств, а також низка експертів, серед яких - голова Державної комісії по запасах корисних копалин в Україні, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, академік, засновник медичної геоекології Григорій Рудько.

Стратегію розвитку "Надра України" презентував заступник голови правління компанії Максим Максіменцев.

"Нам поставлені ключові стратегічні завдання на сьогоднішній момент - це приріст запасів сировини в Україні, збільшення власного видобутку, а також ініціювання змін у законодавстві", - зазначив Максіменцев.

За його словами, на даний час компанія має 20 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, а потенційні ресурси компанії складають 8 мільярдів кубометрів газу та 8 мільйонів тонн нафти.

"Для невеликої компанії це непогано, але для держави - це не так вже й багато", - уточнив заступник голови компанії.

При цьому він повідомив, що компанія представила програму розробки вуглеводнів в країні на більш ніж 40 площах, завдяки її реалізації приріст запасів та перспективних ресурсів газу може скласти 20,5 мільярда кубометрів, нафти - 14,7 мільйона тонн.

Максименцев розповів, що обсяг фінансування цієї програми становить 5,6 мільярда гривень. В рамках програми планується збільшення ресурсної бази вуглеводнів в Україні, а також технічне переоснащення геологічної галузі.

Голова правління "Надра України" Ярослав Климович у свою чергу підкреслив, що для реалізації програми були обрані 10% найбільш перспективних ділянок з усіх розглянутих.

"Ми бачимо потенційно цікаві ділянки, які в перспективі можемо ліцензувати і комплексно провести на них геологорозвідувальні роботи, як кажуть, "зробити " цукерку" із захистом запасів, підтвердженням геологічного аудиту провідними міжнародними компаніями", - сказав Климович.

При цьому він повідомив, що "Надра України" розраховує залучити кошти за рахунок держбюджету або завдяки кредитами від міжнародних фінансових організацій за допомогою надання державних гарантій.

Крім того, "Надра України" визначила 190 свердловин для відновлення, які раніше були законсервовані або ліквідовані за різними геологічними причин. Климович зазначив, що відновлення дозволить збільшити видобуток газу в країні, а також повідомив, що це буде набагато дешевше буріння нової свердловини (на 60-80%).

За оцінкою компанії, при реалізації програми загальний очікуваний щорічний обсяг видобутку газу складе 7,8 мільярда кубометрів, нафти - 0,9 мільйона тонн.

Як зазначив заступник голови правління "Надра України», продаж цього обсягу енергоресурсів може принести більше 60 мільярдів гривень, що в 10 разів більше, ніж вартість реалізації даної програми (5,6 мільярда гривень).

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), понад 200 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекта на перспективні ділянки надр. До складу компанії входять геологорозвідувальні та спеціалізовані підприємства, засновані понад 50 років тому.