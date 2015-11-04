Російська електроенергія подешевшає для України на 2,2%

Україна, яка відновила імпорт електроенергії з Росії після місяця перерви, у листопаді купуватиме її на 2,2% дешевше, ніж у вересні 2015 року.

Про це йдеться в постанові Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) від 30 жовтня 2015 року.

Згідно з документом, НКРЕКП встановила для держкомпанії "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, ціну закупівлі електроенергії у листопаді від держкомпанії "Укрінтеренерго", що здійснює її імпорт з Росії, у розмірі 930 гривень за 1 МВт/год, що на 2,2% нижче за вересневу ціну.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоринок" перерахував 57 мільйонів гривень держкомпанії "Укрінтеренерго" за імпортовану у вересні електроенергію з РФ.

30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між "Інтер РАО" і "Укрінтеренерго" на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набрав чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою "Інтер РАО" — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) та "Укрінтеренерго".