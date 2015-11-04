"Енергоатом" і Areva домовилися про співпрацю в підвищенні безпеки АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та французька компанія Areva підписали меморандум про партнерство, який спрямований на зміцнення співпраці між двома компаніями з метою підвищення безпеки існуючих атомних станцій і тих, які будуть побудовані в майбутньому, продовження терміну їх експлуатації, а також оптимізації продуктивності, йдеться в повідомленні прес-служби "Енергоатому".

У повідомленні наголошується, що угода включає такі сфери і напрями, як техобслуговування і контроль реакторів, оптимізація планово-попереджувальних ремонтів, електричні системи, системи примусового скидання тиску, рішення з управління старінням обладнання і матеріалів та інше.

Також у повідомленні наводяться слова комерційного директора бізнес-групи "Реактори і послуги" компанії Areva Майкла Черруті, який сказав, що підписання цієї угоди є новим етапом у співробітництві, яке Areva встановила з "Енергоатом", і свідчить про зобов'язання групи Areva в Україні.

"Воно також демонструє можливість Areva поставляти послуги на всі види ядерних реакторів, у тому числі на реактори російського дизайну", - додав Черруті.

У свою чергу, президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський зазначив, що взаємодія підприємств Areva і АЕС "Енергоатому" почалося ще до створення самих компаній. При цьому він висловив надію, що з підписанням меморандуму пряме співробітництво між сторонами буде розширено.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року французька компанія Areva повідомила про технічну готовність переробляти відпрацьоване ядерне паливо з українських атомних електростанцій, яке вироблено російською компанією "ТВЕЛ", а також паливо американсько-японської Westinghouse.

Виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки Національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Наталія Шумкова підкреслила, що Areva розглядається як альтернативний постачальник послуг, оскільки відпрацьоване паливо економічно доцільніше направляти до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні, яке планується ввести в експлуатацію в 2018 році.

За інформацією "Енергоатому", Україна платить Росії не менше 200 мільйонів доларів на рік за тимчасове зберігання відпрацьованого ядерного палива.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

AREVA S. A. — французька компанія, що займається розробкою і виробництвом устаткування для атомної енергетики і виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Єдина компанія, представлена у всіх видах діяльності, пов'язаної з виробництвом ядерної енергії. Штаб-квартира компанії знаходиться в Курбевуа, Париж.