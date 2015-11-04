WANO почала першу корпоративну партнерську перевірку "Енергоатома"

Згідно з повідомленням, серед головних завдань перевірки - вивчення ситуації з корпоративним керівництвом і управлінням в «Енергоатомі», аналіз взаємодії між дирекцією компанії та її відокремленими підрозділами.

«Команда перевіряючих ВАО АЕС проведе незалежну оцінку ефективності корпоративної стратегії, політики, рішень і нагляду, які здійснює «Енергоатом» щодо АЕС. Під час перевірки будуть визначені сильні сторони корпоративної політики «Енергоатома», які можуть бути корисні для інших операторів АЕС по всьому світу», - підкреслюють в держкомпанії.

У повідомленні наголошується, що корпоративна партнерська перевірка ВАО АЕС помітно відрізняється від звичайних партнерських перевірок, які проводить асоціація, оскільки не розглядає конкретні факти виробничої діяльності, а базується на інтерв'юванні топ-менеджерів компанії.

Команди партнерської перевірки ВАО АЕС очолив голова Громадянського комітету безпеки АЕС Дуковани Алеш Йон (Чехія). До складу команди увійшли 11 представників від усіх регіональних центрів ВАО АЕС, зокрема Петер Туомінен (Фінляндія), Чі Аллан Гард (США), Ольга Герман (Швеція), Масаші Йокота (Японія), Албена Белянова (Болгарія) та інші.

Прес-служба повідомляє, що, вітаючи керівника і членів команди партнерської перевірки, президент «Енергоатома» Юрій Недашковський відзначив важливу роль контактів між операторами АЕС різних країн для забезпечення безпеки.

«Така масштабна програма, як партнерські перевірки ВАО АЕС, дає можливість використовувати накопичений колегами досвід, поширювати та впроваджувати кращу світову практику. «Енергоатом» першим із операторів АЕС пройшов масштабну експертну місію в рамках проекту Україна-МАГАТЕ-ЄС: у 2010 році було проведено 14 місій МАГАТЕ на всіх енергоблоках українських АЕС. Але нинішня місія ВАО АЕС для компанії є особливо важливою, оскільки корпоративна партнерська перевірка проводиться в «Енергоатомі» вперше», - цитує Недашковського прес-служба.

Також повідомляється, що під час відповідей на запитання членів місії було відзначено, що підготовці керівного складу «Енергоатом» приділяє особливу увагу: крім навчально-тренувальних центрів для оперативного персоналу на кожній АЕС, у дирекції компанії працює Академія керівників атомної енергетики.

«Минулого місяця ми завершили міжнародну частина проекту будівництва Національного центру підготовки ремонтного і керівного складу, яка реалізовувалася разом з Єврокомісією, і наступного року плануємо ввести його в експлуатацію. Такий центр підготовки є унікальним у світі, і ми плануємо вивести його на міжнародний рівень», - підкреслив президент «Енергоатома».

Недашковський побажав членам команди плідної роботи та висловив надію, що корпоративна партнерська перевірка, як на АЕС, так і у дирекції компанії, пройде успішно і конструктивно.

«Впевнений, що наша співпраця дозволить отримати об'єктивну і незалежну оцінку роботи «Енергоатома» і допоможе вдосконалити нашу роботу», - підсумував він.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, для того щоб члени Асоціації могли працювати спільно для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності при експлуатації своїх атомних станцій.

До складу Всесвітньої ради керуючих ВАО АЕС входять 14 членів, серед яких керівники найбільших світових операторів АЕС. Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський був обраний до складу Ради керуючих Всесвітньої асоціації операторів АЕС 4 червня 2014 року в Будапешті (Угорщина).