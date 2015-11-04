"Нафтогаз" хоче найняти американських юристів для подачі позову щодо відібраних РФ активів у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Києві голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«У нас є наша пропозиція, яку ми хочемо подати Кабміну. Це компанія з оригінальним походженням з США, що спеціалізується на арбітражних спорах», — сказав Коболєв.

«Мін'юст йде по шляху ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини – УНІАН), а ми розглядаємо дещо додаткову альтернативну тактику, яка дозволить нам як компанії піти до суду тому, що Мін'юст пішов від імені держави і їхній позов важливіший, тому що він охоплює всі ті активи, на які ми права ніколи не мали, наприклад, той же шельф», – додав голова «Нафтогазу».

За словами Коболєва, Кабмін повинен погоджувати вибрану "Нафтогазом" юридичну компанію для захисту інтересів в арбітражі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів доручив найбільшому в Україні енергетичному держхолдингу «Нафтогаз України» найняти юристів для захисту своїх майнових прав у Криму, де після анексії Росією втрачено контроль над держкомпанією «Чорноморнафтогаз», яка веде видобуток газу на шельфі Чорного моря. Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 19 серпня 2015 року.

«Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» вжити заходів щодо залучення кваліфікованих і високопрофесійних юридичних радників для захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, пов'язаних з втратою або неможливістю використання Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» майна та неотриманням нею доходів на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Нині на балансі «Чорноморнафтогазу» перебувають 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: з природного газу – 58,56 млрд куб. м, з газового конденсату – 1231 тис. тонн, з нафти – 2530 тис. тонн.

19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" в Криму були захоплені озброєними людьми.