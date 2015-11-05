Норвезька Statoil до 2017 року збудує першу в світі плавучу вітроелектростанцію (фото, відео)

Як йдеться в повідомленні компанії, вона прийняла остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва плавучого вітропарку "Хайвінд" навпроти міста Пітерхед на північному сході Шотландії.

Електростанція потужністю 30 МВт буде розташована в Північному морі в 25 кілометрах від берега.

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"Це знаменує собою важливий крок вперед для морських вітрових технологій і потенційно відкриває нові привабливі ринки для виробництва поновлюваних джерел енергії у всьому світі", - зазначає Statoil.

Планується, що вітрова енергія буде живити близько 20 тисяч домогосподарств. Початок роботи електростанції очікується наприкінці 2017 року.

Вітропарк буде охоплювати територію близько 4 квадратних кілометрів при глибині моря в цьому районі 95-120 метрів. Середня швидкість вітру в цьому районі Північного моря складає близько 10 метрів в секунду.