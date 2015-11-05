АМКУ дозволив китайцям купити сонячні електростанції Клюєвих

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

«За інформацією CNBM International Corporation, наданою в Антимонопольний комітет України: «Китайська Національна Група Корпорацій будівельних матеріалів» (CNBM) є однією з найбільших державних корпорацій Китаю... CNBM на ринку України близько 5 років і є одним із найпотужніших гравців ринку відновлюваної енергетики в Україні. Крім того, компанія завершує оформлення низки українських активів в галузі відновлюваної енергетики», - вказується в повідомленні.

CNBM має намір стати співвласником компаній «Восход солар», «Нептун солар», «Франко солар», «Франко Піві», «Дунайська СЕС-1», «Дунайська СЕС-2», «Приозерне 1», «Приозерне 2», «Лиманська енерджи 1» і «Лиманська енерджи 2» шляхом придбання акцій або входження в статутний капітал.

Як повідомляли ряд українських ЗМІ, компанія CNBM подала заяву про купівлю станцій в Антимонопольний комітет у квітні 2015 року. Дані електростанції побудувала компанія Active Solar, яку пов'язують з екс-главою Адміністрації президента Андрієм Клюєвим і його братом.

Голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook зазначив, що компанії групи Active Solar мали заборгованість перед СNBM у зв'язку з постачанням обладнання. Частка компанії на ринку електричної генерації України становить менше 1%.

Довідка УНІАН. «Національна Група Корпорацій будівельних матеріалів» займається фотоелектрикою - виробництвом полі - та монокристалічних кремнієвих сонячних батарей з 2005 року і є одним з лідерів цієї галузі у світі (її потужності становлять понад 1000 МВт в рік).

CNBM займає 267-ме місце у рейтингу 500 найбільших компаній світу за версією Fortune Global. Річний обіг компанії перевищує 41 млрд дол.