Витісняючи Росію: шведська Preem вперше за 20 років купила нафту у Саудівської Аравії

Шведський нафтопереробник Preem, що працює в основному на російській нафті Urals, вперше за 20 років купив партію нафти з Саудівської Аравії, повідомляє Рейтер з посиланням на джерела.

Представник Preem підтвердила придбання партії, але відмовилася повідомити подробиці.

За словами джерел, компанія переробить партію до кінця листопада і вирішить, чи продовжувати закупівлі саудівської нафти.

У кінці вересня Саудівська Аравія, найбільший в світі виробник нафти, приступила до постачань сировини до Польщі, витісняючи Росію з її традиційного ринку ємністю близько 20 мільйонів тонн на рік.

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Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco в четвер знизила офіційні ціни продажу для північного заходу Європи.