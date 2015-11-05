"Нафтогаз" перерахував "Газпрому" ще $24 мільйони передоплати

17:04, 05 листопада 2015
Енергетика
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За словами голови російського монополіста Олексія Міллера, з урахуванням раніше зробленої передоплати цього вистачить на 5 днів — до 10 листопада

REUTERS

НАК «Нафтогаз України» перерахував російському «Газпрому» ще 24 млн дол. як попередню оплату за поставку газу. Про це йдеться в повідомленні «Газпрому».

«Україна здійснила попередню оплату у розмірі 24 млн дол. за поставку російського газу», - цитує прес-служба главу компанії Олексія Міллера. 

Як зазначили в «Газпромі», з урахуванням раніше зробленої попередньої оплати цього вистачить на 5 днів — до 10 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» чекає від російського газового монополіста «Газпром» пропозицій щодо вартості палива, яке може бути закуплене в Росії в першому кварталі 2016 року. 

З 1 листопада імпорт російського газу було скорочено втричі, при цьому «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 64 млн дол. Попередньої оплати для продовження закупівель газу.

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