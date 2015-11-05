Саудівська Аравія значно знизила ціни на нафту для Європи

17:39, 05 листопада 2015
Енергетика
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Водночас, підвищила грудневі ціни реалізації нафти для Азії

REUTERS

У четвер саудівська державна нафтова компанія Arabian Oil Co. (Aramco) повідомила, що підвищила грудневі ціни реалізації нафти для Азії.

Ціни на сорти нафти Mediun і Light для Азії були підвищені на 30 центів за барель, а на сорт Heavy – на 50 центів за барель. Сорт Extra Light додав у ціні 40 центів за барель, а Super Light – 1 долар за барель, пише Прайм.

Крім того, компанія знизила ціну реалізації нафти для США і Європи. Ціни на нафту сортів Mediun, Light і Heavy були знижені для США на 20 центів за барель, а на нафту Extra Light – на 10 центів за барель.

Найсильніше зниження цін відбулося для європейських клієнтів Aramco. Ціна на нафту Extra Light була знижена для них на 1 долар за барель, нафта Light подешевшала на 1,30 долара за барель, нафта Mediun – на 1,35 долара за барель, а нафта Heavy – на 1,25 долара за барель.

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Раніше процес встановлення цін компанії Aramco був лише технічним і майже не впливав на світовий ринок нафти. Однак в останні місяці на тлі різкого падіння цін на нафту інвестори стали пильно спостерігати за політикою Aramco щодо цін на нафту, яка може пролити світло на нафтову політику Саудівської Аравії.

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