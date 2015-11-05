Таємна доповідь ОПЕК: попит на нафту падатиме до 2019 року

ОПЕК прогнозує знижений попит на свою нафту в найближчі роки, йдеться в конфіденційній внутрішній доповіді організації, пише Рейтер.

У доповіді прогнозується невелике зниження видобутку картелю до 2019 року, а середньорічна ціна кошика нафти, що видобувається в країнах ОПЕК, за розрахунками організації, становитиме $55 за барель цього року і буде зростати на $5 на рік до $80 в 2020 році.

ОПЕК встановила обмеження на видобуток 30 мільйонів барелів на добу, але реальне виробництво перевищує цей обсяг. Організація обговорить політику в галузі видобутку на нараді 4 грудня.

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У доповіді прогнозується зростання ринкової частки і видобутку ОПЕК після 2020 року за рахунок скорочення виробництва сланцевої нафти і газоконденсатних рідин.

"Передбачається, що видобуток сланцевої нафти і газоконденсатних рідин з нетрадиційних джерел досягне максимуму в якийсь момент після 2020 року і почне трохи знижуватися. В результаті подій поза ОПЕК видобуток нафти в ОПЕК імовірно буде зростати в довгостроковій перспективі до 40,7 мільйона барелів на добу в 2040 році. Крім того, частка нафти ОПЕК серед рідких вуглеводнів на світовому ринку в 2040 році на 37 відсотків у порівнянні з нинішнім рівнем близько 33 відсотків", - йдеться в доповіді.

У віддаленій перспективі, на думку організації, ціна нафти зросте до $162, або $95 в доларах 2014 року.

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У додатку до доповіді опубліковані коментарі Ірану та Анголи, які пропонують картелю повернутися до політики регулювання світових цін шляхом зміни видобутку. Зокрема, Іран пропонує "домовитися про справедливу і розумну ціну нафти на 6-12 місяців" та встановлювати обмеження на видобуток на півроку або рік.