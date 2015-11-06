У США заявили, що "Північний потік-2" загрожує Україні

Крім цього, цей проект суперечить завданню Євросоюзу щодо зниження енергетичної залежності від Росії, заявила заступник помічника держсекретаря з енергетичної дипломатії Робін Данніган, передає "Голос Америки" з посиланням на Reuters.

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Євросоюз у прагненні допомогти Києву після анексії Криму намагається зміцнити енергетичні зв'язки з Україною, в той час як Росія погрожує припинити постачання газу через територію сусідньої країни. "Напрошується питання: навіщо однією рукою підтримувати Україну, а другою – душити її?" – зазначила Робін Данніган на профільній конференції.

"Припинення транзиту газу по території України позбавить її щорічного доходу в розмірі $2 млрд", – нагадала вона.

""Північний потік-2" насправді загрожує не тільки виживанню України та її ресурсів, але і паливній диверсифікації в Європі, особливо у південно-східній Європі", – попередила американський дипломат.

Російський "Газпром" у великих кількостях постачає газ до ЄС через територію України, але заявив, що має намір відмовитися від цього маршруту. Будівництво газопроводу "Північний потік-2" дозволить Росії постачати газ в обхід України з 2019 року. За оцінками "Газпрому", проект обійдеться в 9,9 млрд євро.