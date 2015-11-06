Exxon Mobil підозрюють у фальсифікації даних про зміни клімату

Генпрокуратура Нью-Йорка почала розслідування проти Exxon Mobil, яку підозрюють у фальсифікації даних про зміни клімату, повідомляє The New York Times з посиланням на декілька обізнаних джерел.

За словами співрозмовників видання, увечері 4 листопада генеральний прокурор Ерік Шнейдерман направив Exxon Mobil повідомлення про необхідність надати фінансові звіти, листи та інші документи. Передбачається, що компанія в звітності, призначеній для інвесторів, надавала недостовірну інформацію про кліматичні ризики. Віце-президент зі зв'язків з громадськістю Exxon Mobil Кеннет Коен заявив 5 листопада, що компанія отримала повістку в суд і все ще вирішує, як реагувати.

«Ми однозначно відкидаємо звинувачення, що Exxon Mobil приховував результати досліджень в галузі зміни клімату», — заявив він, додавши, що компанія фінансувала розвиток науки в галузі клімату з 1970 року, і з її допомогою було опубліковано кілька десятків наукових праць з цієї теми.

Видання зазначає, що розслідування проти Exxon може зачепити й інші нафтові компанії.

Обізнане джерело Reuters також підтвердило початок розслідування проти компанії, пише РБК.

Раніше влада США почала розслідування проти німецького концерну Volkswagen. Агентство з охорони навколишнього середовища США заявило, що програмне забезпечення, встановлене на автомобілях Volkswagen з дизельними двигунами, дозволяє обходити перевірку рівня викиду шкідливих речовин. Автовиробникові загрожує штраф у $18 млрд.