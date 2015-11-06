Яценюк: газопровід "Північний потік-2" позбавить Євросоюз енергонезалежності

Про це під час зустрічі з прем'єр-міністрами країн Балтії в Ризі сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомили в прес-службі українського уряду.

«Якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину - 0,8 млрд дол., Польщу - 0,4 млрд дол. Це позбавить ЄС реальної енергетичної незалежності», - цитує прес-служба Яценюка.

У цьому зв'язку, очільник Кабінету міністрів України звернувся до Європейської Комісії та голів урядів Балтійських країн з проханням серйозно замислитися над питанням будівництва газопроводу. «Цей проект має відповідати усім критеріям Третього енергетичного пакета. Ми, як держава Україна, переконані, що цей проект не має нічого спільного з економічними питаннями, тільки з політичними», - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня російський «Газпром», Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта - Торжок-2», який забезпечить поставки газу по газопроводу «Північний потік-2» для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.