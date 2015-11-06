Демчишин: ми підготувалися до можливого припинення поставок газу з Росії

Україна підготувалася до можливого припинення поставок природного газу з Росії в період опалювального сезону 2015-2016 років, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин у ході Години запитань до уряду в парламенті.

«Звичайно, є два чинники ризику: це можливість форс-мажорних випадків у постачанні газу з Російської Федерації, до чого ми готуємося й підготувалися в повній мірі», - сказав Демчишин.

За словами міністра, Україна в 2015 році перед опалювальним сезоном закупила на 1 млрд куб. м газу більше, ніж минулого року.

«З таким обсягом, я переконаний, ми пройдемо опалювальний сезон без будь-яких несподіваних ситуацій», - сказав він.

Також міністр зазначив, що на складах теплових електростанцій накопичено 2,5 млн тонн вугілля, що також дозволяє нормально ввійти в опалювальний сезон без відключень електроенергії.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в січні-жовтні 2015 року закупила в ЄС 61% від усього необхідного їй імпортного газу, на частку «Газпрому» припало лише 39%.