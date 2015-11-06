Ціна нафти Brent піднялася вище 48 доларів

Світові ціни на нафту продовжують показувати позитивну динаміку, однак зберігається надлишок цієї сировини на ринку та можливе підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США обмежують сильне зростання вартості "чорного золота", свідчать дані торгів.

"Станом на 13.41 мск п'ятниці вартість грудневих ф'ючерсівна північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,98% - до 48,45 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,73% - до 45,53 долара за барель", - йдеться у повідомленні.

У статті наголошується, що ціни на нафту продовжують відігравати дані щодо запасів у США. Згідно з даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) протягом тижня, що завершився 30 жовтня, зросли на 2,847 мільйона барелів, або на 0,6% - до 482,8 мільйона барелів. Видобуток нафти зріс на 0,5%, або на 48 тисяч барелів на добу - до 9,16 мільйона барелів.

У середу глава ФРС США Джанет Йєллен заявила, що підвищення процентної ставки в грудні цілком ймовірно. Вона зазначила, що економіка США зараз працює добре, а внутрішні доходи стійко зростають. Позитивні дані статистики можуть стати ще одним стимулом для ФРС підвищити ставки в грудні. Підвищення ставок викличе зміцнення долара, що чинитиме тиск на вартість нафти.

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Крім того, інвестори перебувають в очікуванні даних по динаміці бурових установок у США. Американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes о 21:00 мск п'ятниці оприлюднить ці тижневі дані. Тижнем раніше кількість установок в країні скоротилося на 12 штук, або на 1,52%, і склала 775 одиниць. У річному вираженні цей показник знизився на 1154 одиниці, або на 59,8%.