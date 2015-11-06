Україна стане невід'ємною частиною єдиної енергетичної політики ЄС - Яценюк

Про це під час міжнародної конференції в Ризі (Латвія) заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомили в прес-службі Уряду.

«Для ЄС дуже важливо мати єдину енергетичну політику. І Україна стане невід’ємною частиною цієї єдиної енергетичної політики, - цитує прес-служба Яценюка. - Видається, що ЄС втратив багато часу в формуванні реальної єдиної енергетичної політики. Ви втратили мільярди. Росія, як завжди, грає в ігри. Російський «Газпром» встановлює ціни для різних країн за різними формулами».

Яценюк зазначив, що потужна енергетична політика дозволить позбавити будь-кого права "гратися в ігри". Саме тому, за словами Яценюка, Європа має серйозно розглянути пропозицію поставок зрідженого природного газу зі США для ЄС. «Це створить додаткову конкурентність на ринку і, звичайно, позитивно вплине на ціни», - наголосив голова українського уряду.

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Яценюк нагадав, що наразі Росія реалізує проект "Північний потік-2", який має на меті обійти Україну і позбавити нашу країну доходів в обсязі 2 млрд. дол. на рік. Водночас доходів будуть також позбавлені інші транзитні країни - Словаччина з імовірною втратою 0.8 млрд. дол. прибутку та Польща з 0.3 млрд. дол. прибутків.

"Цей проект дозволить разом з тим створити «газовий кран» у Європі, який контролюватиметься «Газпромом» і деякими західним країнами для контролю над цінами в ЄС, - додав Яценюк. - Цей проект не має нічого спільного ні з енергетичною незалежністю Європейського Союзу, ні з енергополітикою ЄС. Північний потік-2 – це антиєвропейський та антиукраїнський проект".

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Глава українського Уряду зазначив, що в Україні найбільша газотранспортна система в Європі з найбільшим обсягом підземних сховищ. Крім того, українська ГТС – «це найшвидший і найдешевший шлях».

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» чекає від російського газового монополіста «Газпром» пропозицій щодо вартості палива, яке може бути закуплене в Росії в першому кварталі 2016 року.

З 1 листопада імпорт російського газу було скорочено втричі. Водночас «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 64 млн дол. попередньої оплати для продовження закупівель газу.