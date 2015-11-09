Нафта марки Brent торгується близько $48 за барель

На відкритті торгів світові ціни на нафту зростають, про це свідчать дані торгів, повівдомляє Газета.ru.

Зокрема, на Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в грудні зросли на 0,86%, до 47,83 долара за барель.

Грудневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли в ціні на 0,88%, до 44,68 долара за барель.

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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня ціни на нафту почали зростати після досягнення тритижневого мінімуму на тлі зниження курсу долара.

Між тим, аналітики прогнозують збереження тенденції до зниження цін.