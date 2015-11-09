Україна протягом тижня відібрала зі своїх сховищ 57 мільйонів кубометрів газу
Україна імпортує газ по чотирьох напрямках: з РФ, Словаччини, Угорщини та Польщі.
Україна, накопичивши необхідний обсяг газу для проходження опалювального періоду та гарантії безперебійного транзиту російських вуглеводнів до Євросоюзу, протягом першого тижня листопада відібрала зі своїх підземних сховищ 57 мільйонів кубометрів газу, йдеться в повідомленні "Укртрансгазу".
За даними компанії, станом на 9 листопада в сховищах України знаходиться 17 мільярдів кубометрів газу.
Також в "Укртрансгазі" зазначили, що Україна імпортує газ по чотирьох напрямках: з РФ – 21,4 мільйона кубометрів на добу, зі Словаччини - 20,5 мільйона кубометрів на добу, Угорщини і Польщі - по 0,5 і 0,6 мільйона кубометрів на добу відповідно.
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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна з 30 жовтня почала відбір газу зі своїх підземних сховищ.
За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, Україна до кінця року не планує закачувати газ у підземні сховища, а накопичених 17 мільярдів кубометрів палива вистачить для проходження опалювального сезону.