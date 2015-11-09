Україна і Польща домовилися про ціну на електроенергію

Україна, в рамках надання аварійної допомоги Польщі через складну ситуацію з енергопостачанням в цій країні, продаватиме їй електроенергію в листопаді за ціною 7,5 євроцентів за 1 кВт-год.

Про це йдеться в постанові Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, від 3 листопада 2015 року.

Згідно з документом, НКРЭКУ встановила для держкомпанії "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України ціну на електричну енергію, яка переміщується між енергосистемами України та Республіки Польща, в розмірі 7,5 євроцентів за 1 кВт-год.

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Як раніше повідомляв УНІАН, оператори енергосистем Польщі та України 17 серпня уклали договір про постачання електроенергії до Польщі.

За даними "Укренерго", максимальна величина аварійної допомоги Польщі становить 235 МВт.