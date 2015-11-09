У 2016 році 3 блоки українських АЕС запрацюють на паливі Westinghouse

Україна планує в 2016 році використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій (всього 15 блоків), яке буде використовуватися поряд з російським ядерним паливом.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Протягом наступного року плануємо на трьох блоках використовувати паливо Westinghouse", - сказав міністр.

За його словами, мова йде про енергоблоці №2 та №3 Южно-Української АЕС, а також блоці №5 Запорізької АЕС.

Також Демчишин відзначив, що в 2016 році Westinghouse поставить «Енергоатому» 5 паливних збірок із загального запланованого річного обсягу імпорту 13 штук.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, заплатить Харківському фізико-технічному інституту 16,85 млн грн за послуги з науково-технічного супроводу розширення експлуатації американського ядерного палива компанії Westinghouse на енергоблоках Запорізької АЕС.

У рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більш як третину палива для АЕС, тоді як в поточному році майже все паливо постачалося з Росії.

У березні цього року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила цей блок до енергосистеми країни.

В інтерв'ю УНІАН голова Westinghouse Денні Родерік заявляв, що його компанія готова ввести використання свого палива на всіх атомних електростанціях України.