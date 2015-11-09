Демчишин бачить Китай партнером у добудові двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Ви знаєте, що ми денонсували угоду з РФ. Зараз проводиться процес залучення нового інвестора. Шукаємо партнера. Я вважаю, що це має бути міжнародний партнер. Ми зараз дивимося на Китай», - сказав міністр.

Як зазначив Демчишин, Україна планує провести міжнародний конкурс з вибору компаній на добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про денонсацію угоди з Російською Федерацією про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

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Згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР.

Разом з тим, у документі не уточнюється, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, крім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова «Енергоатому» Юрій Недашковський наприкінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої будь-яких зрушень у реалізації цього проекту. Замінити «Росатом» в реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.