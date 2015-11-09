Україна 11 листопада зупинить імпорт електроенергії з Росії

Про це на брифінгу повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Сьогодні по імпорту ми одержуємо 400 МВт, кожного дня різний обсяг. До середи це питання буде закрито. У середу ми, швидше за все, перестанемо одержувати електроенергію з РФ», - сказав він.

При цьому міністр відзначив, що 11 листопада планується підключення до енергомережі країни блоку №3 Рівненської АЕС, потужність якого становить 1000 МВт.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Демчишин заявив, що Україна планує продовжити контракт на імпорт електроенергії з Росії, уточнивши, що дія поточного контракту закінчується 31 грудня 2015 року.

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Довідка УНІАН. Україна почала імпорт електроенергії з Росії у зв'язку з дефіцитом власного ресурсу, проте закупівля здійснюється з певними перервами. Зокрема, в червні-липні закупівля електроенергії в РФ не здійснювалася. На початку серпня імпорт електроенергії з Росії було відновлено, але до кінця місяця знову було припинено. Потім 7 вересня Україна відновила імпорт, але лише в обсязі не більш як 100 млн кВт/год, що виявилося втричі менше серпневого імпорту. У жовтні імпорт був відсутній і відновився з 1 листопада.