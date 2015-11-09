Міністр нафти Оману назвав ОПЕК винною в низьких цінах на "чорне золото"

Міністр нафти Омана Мохаммед бін Хамад аль-Румхи назвав поточний рівень видобутку нафти «безвідповідальним» і назвав ОПЕК винною у сформованих низьких цінах на нафту, пише The Wall Street Journal.

«Це така сировина, що якщо ви випускаєте на ринок зайвий мільйон барелів в день, то ви руйнуєте ринок», — сказав аль-Румхи. Він зазначив, що ті, хто вважає нинішню кризу проявом божественного провидіння, не праві. «Вибачте, я на це не куплюсь, я думаю, що ми самі створили її», — резюмував міністр.

Оман не є членом ОПЕК. Аль-Румхи висловив свою думку на конференції в Абу-Дабі, на якій високопоставлений представник еміратського Міністерства нафти захищав підхід картелю, що полягає в збереженні рівня видобутку і боротьбі за частку ринку, передає РБК.

На початку грудня відбудеться щорічний саміт ОПЕК, на якому картель буде визначати свою стратегію на майбутній рік. Представник ОАЕ заявив, що скорочення видобутку стане просто субсидією для виробників з високим рівнем витрат, наприклад, в США. При цьому такі члени ОПЕК, як Венесуела і Алжир, закликають знизити видобуток, щоб підняти ціни на нафту.

Члени картелю сумарно видобувають 31,57 млн бар./день, з яких понад 10 млн бар. припадає на Саудівську Аравію. З урахуванням рекордного рівня видобутку в Росії перевищення попиту над пропозицією, за даними ОПЕК, досягає приблизно 1 млн бар./день.

Ціни на нафту впали від більше $100/барр. влітку 2014 року до нижче $50/бар. Згідно з консенсус-прогнозом 13 інвестиційних банків, опитаних WSJ в кінці жовтня, середня вартість бареля нафти марки Brent становитиме в 2016 році $58.