На ринку нафти розгорається цінова війна між Саудівською Аравією та Росією

У відповідь на збільшення російських поставок в Китай, Саудівська Аравія, чию нафту рідко можна зустріти на північ від Середземного моря, знизила ціни на грудневі партії для Європи до мінімального рівня з часів фінансової кризи 2009 року, пише Рейтер.

Кілька переробників в Польщі і Швеції, які як правило використовують російську нафту Urals, за останній місяць придбали саудівську нафту.

Навесні цього року, коли пропозиція на ринку також зросла, переробники збільшили закупівлі завдяки підвищенню попиту на бензин. Але в цей раз спостерігається надлишок не лише сировини, але й нафтопродуктів.

"Перше півріччя наступного року буде небезпечним часом для "биків" на нафтовому ринку. У цей період сховища можуть заповнитися до відмови, що викличе падіння цін", - написав у звіті генеральний директор брокерської контори PVM Девід Хафтон.

Зайва нафта накопичується на атлантичному ринку, провокуючи цінову війну між сортами і роблячи рівень $50 за барель все менш доступним для Brent.

За рахунок рекордно високого видобутку в Росії знижка на Urals щодо Brent за три місяці зросла втричі, і ціна впала до 17-місячного мінімуму. Нафта Urals почала витісняти з ринку північноморську нафту Forties - основний із чотирьох сортів, які формують кошик європейської еталонної суміші Brent, і інтерес азіатських покупців до російської суміші збільшився.

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Зокрема, не менш ніж три з семи супертанкерів, зафрахтованих для перевезення листопадових партій з Північного моря в Азію, повезуть російську нафту замість традиційної північноморської.

Значний потік європейської сировини в Азію поки не призвів до зміцнення диференціалів нафти в Північно-Західній Європі, відзначають експерти.

"Дивно, що ринок Forties все ще досить слабкий, незважаючи на всі відвантаження на Далекий Схід", - сказав аналітик Petromatrix Олів'є Жакоб.

Диференціали Forties близькі до п'ятимісячного мінімуму і цього року торгувалися зі знижкою до датованого Brent частіше, ніж за 20 останніх років.

Диференціали азербайджанської нафти за останній місяць знизилися більш ніж в два рази до річного мінімуму, а премії на нігерійську нафту Qua Ilboe також впали вдвічі.

Надлишок нафти з Нігерії, що перевищує 60 мільйонів барелів, у поєднанні з максимальною за два роки здобиччю в Північному морі і майже повними сховищами дизельного, пічного і авіаційного палива в Європі, змушує трейдерів накопичувати нафту в плавучих сховищах, що лише посилює тиск на ринок.