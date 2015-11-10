З початку торгів вартість нафти Brent впала до $47 за барель

На світових торгах у вівторок, 10 листопада, ціни на нафту знижуються.

Згідно з даними Інтерконтинентальної біржі в Лондоні, вартість грудневого ф'ючерсу на північноморську суміш Brent з початку торгів знижувалася до $47 за барель.

Читайте такожНа ринку нафти розгорається цінова війна між Саудівською Аравією і РосієюК 9:00 ціна Brent становить 47,32 долара за барель (зниження 0,211%), WTI - 44,13 долара за барель (зниження 0,363%).

9 листопада грудневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE подорожчали на $0,43 (0,91%) - до $47,85 за барель. На торгах 6 листопада їх вартість опустилася на $0,56 (1,17%), склавши $47,42 за барель.

Як повідомляв УНІАН, ОПЕК прогнозує знижений попит на свою нафту в найближчі роки.

У доповіді картелю прогнозується невелике зниження видобутку до 2019 року, а середньорічна ціна кошика нафти, що видобувається в країнах ОПЕК, за розрахунками організації, складе $55 за барель в цьому році і буде зростати на $5 на рік до $80 в 2020 році.

ОПЕК встановила обмеження на видобуток 30 мільйонів барелів на добу, але реальне виробництво перевищує цей обсяг. Організація обговорить політику в галузі видобутку на нараді 4 грудня.

У доповіді прогнозується зростання ринкової частки і видобутку ОПЕК після 2020 року за рахунок скорочення виробництва сланцевої нафти і газоконденсатних рідин.