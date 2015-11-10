Суд Литви зобов'язав "Газпром" виплатити штраф €35,7 мільйона за нечесну конкуренцію

Регіональний адміністративний суд Вільнюса підтвердив рішення нижчої інстанції про те, що «Газпром» повинен виплатити штраф у розмірі €35,7 млн за обмеження конкуренції на ринку Литви, пише "Комерсант" з посиланням на CPI.

Штраф на компанію було накладено у червні минулого року за відмову обговорити з литовською компанією Lietuvos Energija віртуальний обмін газом. «Газпром» подав апеляцію, яку було відхилено. Адвокат «Газпрому» в юридичній фірмі Motieka & Audzevicius відмовився від коментаря.

Читайте такожУкраїна завершує закупівлю сплаченого російського газу, подальший імпорт залежить від ціни – КоболєвРаніше «Комерсант» повідомляв, що Литва, чий контракт з «Газпромом» закінчується в грудні, все ж почала переговори з монополією про постачання на наступний рік. За даними «Ъ», прискорити переговорний процес могла готовність монополії перейти до продажу газу в Прибалтику на аукціонах. Досвід перших таких торгів показав, що ціна аукціону виявляється вище контрактної на $10-20 за 1 тис. кубометрів. Приблизно настільки ж зараз дорожче скраплений природний газ (СПГ), який Литва закуповує в Норвегії, але експерти не виключають, що надалі при дефіциті газу в Європі ціни на СПГ можуть зрости.