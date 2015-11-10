Україна скоротила закупівлі російського газу до 10 мільйонів кубометрів на добу - Міллер

Україна скоротила обсяги закупівлі газу з Російської Федерації в чотири рази порівняно з початком місяця - до 10 мільйонів кубометрів на добу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського газового монополіста "Газпром" з посиланням на голову компанії Олексія Міллера.

"Україна скоротила обсяги закупки російського газу з-за фінансового дефіциту НАК "Нафтогаз України" у порівнянні з початком місяця в чотири рази - до 10 мільйонів кубометрів на добу. Одночасно знижується закупівля з європейського напрямку. Таким чином, на даний момент передплаченого "Газпрому" газу навіть за такого низького рівня відбору вистачає лише на чотири дні - до суботи, 14 листопада", - сказав Міллер.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада "Укртрансгаз" повідомив, що Україна, накопичивши необхідний обсяг газу для проходження опалювального періоду та гарантії безперебійного транзиту російських вуглеводнів в Євросоюз, за перший тиждень листопада відібрала зі своїх підземних сховищ 57 мільйонів кубометрів газу.

5 листопада НАК "Нафтогаз України" перерахував російському "Газпрому" ще 24 мільйонів доларів в якості передоплати за поставку газу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" чекає від російського газового монополіста "Газпром" пропозицій по вартості палива, яке може бути закуплено в Росії в першому кварталі 2016 року.