Україна з початку листопада імпортувала 476 мільйонів кубометрів газу

Україна з 1 по 9 листопада 2015 року імпортувала 476 мільйонів кубометрів природного газу, йдеться в повідомленні держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, з території РФ надійшло 311 мільйонів кубометрів газу, а з країн Європи - 165 мільйонів кубометрів.

"Станом на сьогоднішній ранок, добовий режим імпорту блакитного палива з території Європи складає 23,2 мільйона кубометрів, або 70% від загального надходження природного газу для потреб України", - повідомили в "Укртрансгазі".

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Як раніше повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року частка російського газу в імпорті сягнула понад 80% (1,989 мільярда кубометрів з 2,4 мільярда кубометрів).

Україна в січні-жовтні 2015 року закупила у ЄС 61% від усього необхідного їй імпортного газу, на частку "Газпрому" припало лише 39%.