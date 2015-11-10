Коболєв очікує рішення Стокгольмського суду щодо спору з "Газпромом" в 2016 році

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікує рішення Стокгольмського суду щодо газової суперечки з Російською Федерацією, започаткованому навесні 2014 року, вже в першому півріччі 2016 року.

Про це журналістам повідомив глава НАК Андрій Коболєв.

"Ми готуємося до слухання, яке має початися в першому кварталі наступного року. І ми очікуємо, що в першій половині 2016 року вони закінчаться", - сказав Коболєв.

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