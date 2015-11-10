Коболєв назвав умови закупівлі Україною російського газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір закуповувати російський газ лише в міру необхідності і лише в разі сприятливої ринкової кон'юнктури, повідомив журналістам глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Ми буде оплачувати російський газ по мірі необхідності. Нам треба – ми купуємо, нам не треба – ми не купуємо. Коли ми бачимо сприятливу кон'юнктуру, ми купуємо. – Якщо ми вважаємо, що ціна буде знижуватися, то навіщо купувати зараз те, що за тиждень буде дешевше?", – сказав Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, дотримуючись тристороннім брюссельським домовленостям, 31 жовтня завершила закупівлю у російського "Газпрому" 2 мільярди кубометрів природного газу за ціною 227 доларів за 1 тисячу кубометрів для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.

З 1 листопада імпорт російського газу було скорочено в три рази, при цьому "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" 64 мільйони доларів передоплати для продовження закупівель.

За словами глави "Нафтогазу", український держхолдинг чекає від "Газпрому" подальших пропозицій щодо вартості палива, яке може бути закуплено в Росії в першому кварталі 2016 року. При цьому він уточнив, що ціна 227 доларів за 1 тисячу кубометрів буде діяти до кінця 2015 року, а в подальшому може знижуватися. Європейський газ для України, за словами Коболєва, також може бути дешевше нинішньої ціни.

Середньозважена ціна на імпортний газ для України з ЄС та Росії в III кварталі 2015 року знизилася в порівнянні з II кварталом 2015 року на 2 долара - до 266 доларів за тисячу кубометрів.