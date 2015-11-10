Голова "Нафтогазу" розповів, за скільки років Україна стане незалежною від імпорту газу

Україна має достатньо можливостей для того, щоб вже за п'ять років стати незалежною від імпорту газу, повідомив журналістам глава Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Протягом 5 років Україна може зробити дві речі: у нас є потенціал скоротити споживання газу на 10 мільярдів кубометрів, і у нас є потенціал збільшити власний видобуток газу приблизно на таку ж цифру, - сказав Коболєв. - Якщо це станеться, то імпорт газу буде становити "нуль". Тобто, протягом 5 років для України цілком реально стати незалежною від імпорту газу".

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Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс газу на 2015 рік із загальним обсягом споживання 40 мільярдів кубометрів і обсягом імпорту 25 мільярдів кубометрів.

Згідно з балансом газу на 2014 рік обсяг споживання становив близько 53 мільярди кубометрів.

У 2014 році Україна скоротила власний видобуток природного газу порівняно з 2013 роком на 4,7% - до 20,5 мільярда кубометрів з 21,5 мільярда кубометрів.