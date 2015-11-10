"Енергоатом" і Westinghousе підписали угоду для впровадження американського палива на ЗАЕС

Як зазначили в «Енергоатомі», документ передбачає тимчасове ввезення тестової моделі ВЕACON до України.

«Угода була підписана 5 листопада в Южноукраїнську, де за участю топ-менеджменту Westinghouse і «Енергоатома» відбулося розширене засідання оперативного штабу з питань впровадження модернізованого палива Westinghouse», - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, установка комплексу BEACON TSM на Запорізькій АЕС передує розширенню співпраці між «Енергоатомом» і Westinghouse по використанню палива ТВС-WR на енергоблоках станції.

Забезпечення роботи змішаної активної зони реактора вимагає модернізації систем внутрішньореакторного контролю. Раніше така модернізація була проведена на блоці №3 Южно-Української АЕС, в активній зоні якого з 2005 року експлуатуються паливні збірки двох виробників – російської компанії «ТВЕЛ» і американської Westinghousе.

Як зазначили в «Енергоатомі», в разі позитивного рішення Державної інспекції з ядерного регулювання щодо використання американського ядерного палива на українських АЕС «Енергоатом» в 2016 році має намір придбати у Westinghousе 5 поставок свіжого палива: 2 – для Південно-Української АЕС і 3 – для Запорізької АЕС.

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Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, заплатить Харківському фізико-технічному інституту 16,85 млн грн за послуги з науково-технічного супроводу розширення експлуатації американського ядерного палива компанії Westinghouse на енергоблоках Запорізької АЕС.

У рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як в поточному році майже все паливо постачалося з Росії.

У березні поточного року Південно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

В інтерв'ю УНІАН голова Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України.