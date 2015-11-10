Міжнародне енергетичне агентство: нафта буде дешевою до 2040 року

Ціни на нафту навіть у довгостроковій перспективі не повернуться до $100 за барель, незважаючи на ймовірне хронічне недоінвестування в галузі, а в середньостроковій перспективі ринок очікує стійке перевищення видобутку над попитом. Такі основні висновки річного прогнозу Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Згідно з прогнозом, до 2020 року попит на нафту буде зростати лише на 1% в рік. Цього недостатньо, щоб вибрати навіть існуючий надлишок пропозиції, пишуть «Ведомости» з посиланням на Financial Times. Крім цього МЕА очікує, що зниження попиту за рахунок зростання споживання "чистих" енергоресурсів та енергозбереження погасить протилежний ефект низьких цін на енергоносії.

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МЕА вказує, що хвиля зростання споживання енергоресурсів, піднята індустріалізацією Китаю та інших країн, вичерпується. "Ми наближаємося до кінця безпрецедентною в історії 15-річної епохи безперервного зростання споживання енергії, - заявив FT виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол. - Світовий попит знижується в результаті вжитих заходів підвищення енергоефективності і боротьби зі зміною клімату".

МЕА, згідно з базовим сценарієм, не очікує, що ціна нафти досягне $80 за барель до 2020 року. Сценарій низьких цін, який також досить ймовірний, - це нафта по $50 до 2020 року, причому відмітка в $85 за барель буде досягнута лише до 2040 року. Зростання споживання за весь період 2020 - 2040 рр. не перевищить 5%. Таким чином до 2040 р. попит зросте до 103,5 млн б/д в порівнянні з 94,5 млн б/д в 2015 р. До 2040 р. США, Євросоюз і Японія спільно скоротять попит на нафту приблизно на 10 млн б/д.

МЕА зазначає, що негнучка політика ОПЕК, яка не бажає скорочувати видобуток, робить сценарій низьких цін ймовірнішим.

Зростання видобутку нафти країнами поза ОПЕК припиниться до 2020 року, йдеться в доповіді МЕА. Капіталовкладення в нафтову галузь вже впали на 20% в поточному році, цей тренд призведе до зниження видобутку поза ОПЕК до рівня близько 55 млн б/д до 2020 року, прогнозує агентство. У США видобуток сланцевої нафти почне скорочуватися на початку наступного десятиліття після досягнення піку 5 млн б/д.