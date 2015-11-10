Суд назвав незаконним рішення Нацкомісії про підвищення тарифів на газ для населення

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною постанову Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) від 3 березня 2015 року про підвищення тарифів на газ для населення, оскільки рішення було прийнято з перевищенням повноважень комісії.

Про це йдеться у рішенні суду від 3 листопада 2015 року.

Згідно з документом, позов був поданий трьома особами до НКРЕКП, президента України, Кабміну, Міністерства юстиції і НАК «Нафтогаз України».

Як зазначається у матеріалах справи, в указі президента України Петра Порошенка про створення НКРЕКП відсутнє положення про правонаступництво комісії після ліквідації двох попередніх відомств, які відповідали за тарифи на енергоресурси.

При цьому, як зазначає суд, Конституція України не передбачає умов і порядку правонаступництва відповідних національних комісій.

«Викладене свідчить про обґрунтованість тверджень позивачів про неможливість особою, яка не є правонаступником попереднього органу, змінювати, скасовувати акти такого органу, який перебуває у процесі ліквідації або ліквідований. Це порушує засади правових принципів, зокрема, юридичної визначеності», - йдеться у постанові суду.

Крім того, суд встановив, що призначений президентом наприкінці 2014 року головою НКРЕКП Дмитро Вовк не мав права підписувати постанову про підвищення тарифу на газ для населення, оскільки він перебував у статусі виконуючого обов'язки.

«Зазначена норма закону не передбачає такої посадової особи, як виконуючий обов'язки голови, і відповідних повноважень, отже, повноваженнями на підписання відповідного рішення НКРЕКП наділений виключно голова, а не виконуючий обов'язки голови», - зазначається у постанові суду.

«Тому оскаржувана постанова прийнята з перевищенням владних повноважень, встановлених законами», - зазначається у рішенні суду.

Таким чином, суд визнав незаконною постанову НКРЕКП від 3 березня 2015 року про підвищення тарифів на газ для населення. При цьому суд не скасував дане рішення НКРЕКП.

Також суд звернув увагу, що НКРЕКП дістала право встановлювати тарифи на газ для населення лише з 1 жовтня 2015 року, коли набув чинності новий закон про ринок природного газу України.

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Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення у 3,3 разу – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. У період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня був підвищений тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення у середньому на 19%.