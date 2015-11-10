"Відродження" підтримає законопроект про здешевлення вартості газу для населення

Підтримати проект закону №2835 “Про внесення змін до податкового кодексу України щодо здешевлення вартості газу для населення” і таким чином виявити реальну турботу депутатів про матеріальний стан українців закликав співголова депутатської групи “Партія “Відродження” Віктор Бондар.

“Перед виборами і під час виборів всі політичні сили обіцяли людям, що будуть вирішені питання щодо зниження тарифів, щоб дати можливість кожній родині сьогодні нормально перезимувати і отримати можливість сплатити платіжки, які зараз приходять кожній родині. Ми вимагаємо поставити на голосування цей законопроект і щоб своїм голосуванням кожна фракція показала, як вона підтримує людей”, – заявив Віктор Бондар.

Партія “Відродження” одноголосно проголосує за цей законопроект, чим засвідчить свої реальні наміри щодо вирішення проблем пересічних українців, наголосив депутат.

“І ми покажемо, що домагалися вирішення цього питання і ми його підтримали, щоб врешті вирішилася проблема зі зниженням тарифів. Щоб реально здійснювався соціальний захист людей, а не порожні балачки, які сьогодні ми слухаємо в залі під прикриттям якихось там соціальних гарантій і так далі”, – заявив Віктор Бондар.