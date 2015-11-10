ВР відмовилася знижувати ренту на видобуток газу – відправила законопроект на повторне читання

Верховна Рада сьогодні, 10 листопада, не змогла ухвалити у другому читанні депутатський законопроект, що передбачає зниження удвічі ставок рентної плати для газовидобувних компаній за користування надрами, і перенесла його розгляд на 12 листопада для проведення додаткових консультацій.

За відповідну пропозицію щодо законопроекту №2835 проголосували 310 депутатів.

Нагадаємо, ухваленим у першому читанні законопроектом пропонувалося, на відміну від відхиленого урядового, знизити оподаткування для всіх компаній, включаючи найбільшого видобувача в Україні – держкомпанію «Укргазвидобування».

Даний законопроект передбачає зниження рентних ставок на користування надрами для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 км, до 29% з 55% (у випадку «Укргазвидобування» - з 70%). Для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 км, - до 14% з 29%.

При цьому, після низки дискусій, автори законопроекту вирішили зберегти 70% ренту на видобування природного газу за договорами про спільну діяльність, коли приватні компанії беруть в розробку державні родовища, на яких вже велося видобування газу.

Крім того, документ встановлює нульову ставку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, що в сукупності з іншими заходами дозволить знизити ціну на газ для населення. На даний час ставка збору становить 4%.

У ході обговорення законопроекту в парламенті голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запропонувала внести правку, яка передбачає поступове зниження ставки для «Укргазвидобування» з 70% до 29%.

«Правка була підтримана депутатами, зокрема з «Народного фронту», яка стосується поступового зниження ставки ренти для «Укргазвидобування», - сказала Южаніна.

За її словами, правка передбачає, що з моменту набуття чинності законом і до 30 червня 2016 року ставка буде на рівні 70%, з 1 липня 2016 року по 31 березня 2017 року – 55%, і з 1 квітня 2017 року ставка буде встановлена в розмірі 29%. Як зазначив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, дана поправка може зберегти субсидії на природний газ для населення. При цьому багато депутатів розкритикували цю пропозицію.

У свою чергу, голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко запропонувала правку, підтриману керівниками п'яти фракцій Ради, за винятком «Народного фронту», яка передбачає зниження ставки для «Укргазвидобування» відразу до 29%, а також зобов'язує уряд знизити тарифи на опалення та природний газ для населення пропорційно зниженню ставки рентної. Ця поправка не була підтримана у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада на засіданні комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко заявив, що бюджет України недоотримає 17 млрд грн у 2016 році, якщо буде зменшена рента на видобування газу для держкомпанії «Укргазвидобування».

За словами Діденка, уряд пропонує залишити для «Укргазвидобування» рентну ставку 70% і знизити її до 55% і 40% з 1 квітня 2016 року і 1 січня 2017 року, відповідно. Водночас, уряд підтримує зниження ренти для приватних компаній до рівня 29% і 14% в залежності від глибини видобування.

Довідка УНІАН. Наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України.

Після цього низка приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні, що, на їх думку, призведе до зниження бурових робіт у 2015 році і падіння видобування газу.