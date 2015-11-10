Яценюк запропонував вирішити питання тарифів на засіданні за участю Порошенка та голів фракцій

Про це він заявив під час виступу в парламенті.

«Я перший зацікавлений у тому, щоб рішення було знайдено. Але воно має відповідати не просто бажанням мати низькі тарифи, а економічним розрахункам. Рішення щодо тарифів повинно мати розрахунок, а не емоції чи бажання зробити піввідсотка політичного рейтингу, - зазначив Яценюк. - Усі були б зацікавлені в тому, щоб газ взагалі був безкоштовним. Але безкоштовного газу не існує. Він у Європі коштує 250 доларів. Не 500, як за російським контрактом, а 250, як ми його сьогодні купуємо. Хотілося б, щоб і бензин був удвічі дешевший світових цін. Хотілося б, щоб і ковбаса була безкоштовна, щоб і горілку роздавали задарма. Але немає такого».

Яценюк нагадав, що рік тому коаліція взяла на себе відповідальність за відповідність тарифів ринковими цінами на газ «плюс ПДВ і транспортування палива». Проте уряд, за словами Яценюка, знайшов можливість встановити соціальну норму за розрахунковою ціною не 7200 грн, а в 3600 грн на весь опалювальний сезон.

У зв'язку з цим Яценюк запропонував коаліції знизити градус агресії й провести відповідні політичні та економічні консультації, і в четвер, 12 листопада, знайти остаточне рішення.

Раніше глава уряду запропонував опрацювати питання зниження ренти для видобувних підприємств. На його думку, різке зниження ренти для всіх без винятку підприємств позбавить українців можливості користуватися пільговою ціною газу в опалювальний період.