Гройсман: завтра пройдуть консультації Кабміну з депутатами з питання зменшення ренти на газ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.

Гройсман висловив жаль через те, що Верховна Рада не змогла прийняти рішення щодо зменшення ренти на газ, разом з тим зазначивши, що було знайдено компромісне рішення щодо розгляду цього питання у четвер.

«Завтра мають відбутися серйозні консультації уряду з політичними фракціями, експертами для того, щоб закон про зменшення ренти на газ у четвер був остаточно ухвалений і відповідав двом критеріям: перше - це реальне здешевлення газу для людей, друга позиція - щоб він не підігравав на цьому достатньо складному питанні олігархічним кланам, які займаються газом», - заявив Гройсман.

Читайте такожЯценюк вважає, що законопроект про зниження ренти на видобуток газу лобіює інтереси олігархів

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 10 листопада, не змогла ухвалити у другому читанні депутатський законопроект, що передбачає зниження удвічі ставок рентної плати для газовидобувних компаній за користування надрами, і перенесла його розгляд на 12 листопада для проведення додаткових консультацій.

У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував обговорити питання величини й реалістичності комунальних тарифів на розширеній нараді за участю президента й голів парламентських фракцій.

Читайте такожЗниження ренти на видобуток газу може знизити його ціну для населення

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що її фракція не братиме участі в голосуваннях парламенту, поки не буде проголосований закон №2835 про зменшення ренти на видобуток газу, який знизить тарифи для людей.