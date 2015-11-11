Новини із США і Японії відновили обвал на ринку нафти

На світових торгах у середу, 11 листопада, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі статданих зі США.

Згідно з даними Інтерконтинентальної біржі в Лондоні, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,40, до $47,25 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,02, до $43,76, впавши на початку торгів в Азії до двотижневого мінімуму.

Читайте такожМіжнародне енергетичне агентство: нафта буде дешевою до 2040 рокуЗапаси нафти в США, за даними Американського інституту нафти (API), минулого тижня зросли на 6,3 мільйона барелів при прогнозі підвищення на 1 мільйон барелів, передає Reuters.

Крім того, впевненість серед японських виробників у листопаді знизилася третій місяць поспіль, до мінімального рівня більш ніж за два роки. Виробники побоюються, що в японській економіці почалася рецесія через зниження попиту за кордоном, насамперед у Китаї.

На думку аналітиків банку BNP Paribas, ОПЕК збереже видобуток нафти на поточному рівні, щоб не втратити частку світового ринку.

"У міру наближення наради ОПЕК 4 грудня буде все більше міркувань щодо подальших дій картелю. Ми не чекаємо від наради ОПЕК сюрпризів, організація продовжує експериментувати, дозволяючи ціною внести коригування в баланс світового ринку нафти", - йдеться у звіті BNP Paribas.