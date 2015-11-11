Україна за десять місяців скоротила споживання газу на 19%

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу промисловістю за 10 місяців скоротилося на 24,1% – до 9,1 млрд кубометрів, населенням і бюджетними установами – на 21,5%, до 9,249 млрд кубометрів, підприємствами теплокомуненерго - на 7,2%, до 4,963 млрд кубометрів.

Нагадаємо, «Укртрансгаз» прогнозує падіння споживання природного газу в 2015 році порівняно з 2014 роком на 20%, до 34 млрд куб. м.

За словами голови «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва, скорочення споживання газу зумовлене відокремленням від енергосистеми України окупованих районів Донбасу і падінням промислового виробництва.

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Також Україна в січні-жовтні 2015 року скоротила споживання електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 12% - до 97,7 млрд кВт-год з 110,8 млрд кВт-ч.

За даними міністерства, промисловість за 10 місяців 2015 року скоротила споживання електроенергії порівняно з січнем-жовтнем 2014 року на 18% - до 41,7 млрд кВт-ч. Сільхозвиробники за звітний період скоротили споживання на 4% - до 2,8 млрд кВт-год; транспорт – на 9,1% (до 5,5 млрд кВт-год); комунальні підприємства – на 8,1% (до 12,4 млрд кВт-год); населення – на 5,9% (до 29,9 млрд кВт-год); інші споживачі - на 8,5% (до 5,4 млрд кВт-год).

Виробництво електроенергії, за даними міністерства, за 10 місяців 2015 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 13,5%, - до 129,5 млрд кВт-ч.

Частка атомних електростанцій у виробництві електроенергії в Україні за звітний період збільшилася порівняно з січнем-жовтнем минулого року до 56% з 48%, частка теплових електростанцій, навпаки, зменшилася до 35% з 42%.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2014 році скоротила споживання електроенергії порівняно з 2013 роком на 4,8% - до 134,7 млрд кВт/год, при цьому її виробництво знизилося на 6% - до 181,9 млрд кВт/год.