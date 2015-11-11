Україна збільшує імпорт газу з ЄС і скорочує його закупівлю в Росії

За даними словацької компанії Eustream, Україна 8 листопада імпортувала 20,662 млн куб. м газу, 9 листопада – 22,977 млн куб. м, 10 листопада – 27,07 млн кубометрів. Заявка України на 11 листопада становить 28,6 млн куб. м.

Водночас, за даними оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз», добові обсяги імпорту газу з РФ скорочуються. Так, 7 листопада Україна імпортувала 42,303 млн куб. м російського газу, 8 листопада – 24,097 млн куб. м, 9 листопада – 10,069 млн куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» чекає від російського газового монополіста «Газпрому» пропозицій щодо вартості палива, яке може бути закуплене в Росії в першому кварталі 2016 року.

За словами керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва, ціна на європейський газ знижуватиметься і до кінця цього року, і в 2016 році.

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При цьому голова «Нафтогазу» зазначив, що ціна на російський газ у 227 дол. за 1 тис. кубометрів діятиме до кінця 2015 року.